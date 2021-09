Orangefield Elementary Honor Roll First Six Weeks 2021-2022

First Grade A Honor Roll- Avery Arnold, Sawyer Atkins, Anthony Austin, Derk Babin, Harper Bailey, Wyatt Beers, Hailie Bell, Olivia Bevil, Madelynn Bishop, Riley Bland, Haden Boullion, Camryn Brister, James Brown, Nori Coleman, Jaxon Cook, Gracelyn Deets, Jonas DeMontmollin, Karson Dixon, Adalynn Dodge, James Dyer, Eli English, Tripp Falcon, Mackenzie Fulfer, Jacob Fuller, Marisol Garcia-Aguinaga, Jeffery Gibbs, Rylie Gibson, Ayden Gillespie, Mia Goetzmann, Rosalinda Gonzalez-Ponce, Henley Goodwin, Colsyn Granger, Rhett Granger, Jasmine Gryder, Maci Gryder, Caroline Harris, Levi Harris, Charlotte Hollier, Rody Hussey, Aiden James, Addison Kelley, Delilah Lieby, Cayson Lopez, Harper Lucas, Lucy Mansfield, Tristyn Massey, Bryce May, Paislee McGill, Braxton McLane, Laney McNeil, Frank Menard, Mila Montagne, Cayse Neff, Kaplan Newby, Dayton Noland, Freya O’Quinn, Jack O’Quinn, Desiel Odom, Hayden Pantalion, Annabel Petty, Kaiden Pitcher, Liam Plaisance, Chase Prejean, Michael Regnier, Kutler Rider, Nickolai Ringhardt, Gabriel Roberts, Molly Robertson, Brilee Rogers, Parker Rollins, Ava Ronning, Hallie Sheppard, Reid Simmons, Wyatt Sims, Lilyann Smith, Luke Sparks, Willow Stephenson, Bryson Strong, Eli Tedford, Jameson Thompson, Braxton Trenholm, Scarlett Tucker, Jacob Tyler, Alexander Valencia, Jack Van Huis, Jaxon Vaughn, Connor Washburn, Aubrie Wiley, Barrett Williams, Clara Williams, and Ana Zuniga.

First Grade A/B Honor Roll Mason Alonzo-Skinner, Ethan Arceneaux, Kyla Asevedo, Bryce Broussard, Jett Brown, Kassidy Butler, Kenson Cobert, Aryanna Davila, Scarlett Davila, Weston Droddy, Luke Ewing, Kendall Garner, Rylie Glover, Annabelle Gonzales, Jaxson Hughes, Ethan Jones, Lane Lovelace, Paisley Marks, Jack Melancon, Oscar Montoya, Alexander Nieto, Elijah Parker, Logan Pattison, Finn Reeves, Madison Reeves, Noah Sparks, Lawson Spurlock, Jayden Teal, Tanner Theriot, Micah Thibodeaux, and Avery Ussery.

Second Grade A Honor Roll – Lily Allen, James Amy, Sadie Arrington, Israel Asevedo, Everly Aucoin, Lindley Beckham, Jude Belk, Gilbert Blacksher, Easton Bloomfield, Margeaux Bonnin, Rayburn Breaux, Jackson Brevell, Garin Broussard, Madden Christensen, McKenna Claussen, Emilia Cole, Bristyn Dille, Burkleigh Doyle, Abigail Fisher, Avery Ford, Jace Forse, Camdean Gaudet, Liam Goetzmann, Aaron Gray, Adalyn Green, Beau Guidroz, Blakely Head, Hayden Hebert, Logan Hebert, Myles Hebert, Zayleigh Hilliard, Harperjay Hollis, Haven Kirkendall, Annalise Kovatch, Cayden Lanier, Braxton Maines, Madilyn Maines, Angel Maldonado-Bonilla, Ashley Maldonado-Bonilla, Brooklyn Mansfield, Lorelei McLemore, Madison McNamara, Ambri Ogden, Amy Ou, Andrew Palombo, Addison Perrodin, Madison Peveto, Rylee Phillips, Berkley Pollet, Kryslee Prevost, Lane Prince, Taylor Quinn, Logan Read, Elek Rivas, Rylee Roberts, Hadley Rollins, Dereka Ruffin, Mareli Ruiz-Herrera, Lane Smith, Anson Snider, Easton Theriot, Sadie Thibodeaux, Sophia Trammell, Layla Walles, Caleb Walters, Drake Welch, Brooklyn Whitaker, Rachelle Williamson, Ace Wolf, and Jacob Worsham

Second Grade A/B Honor Roll -Samuel Alonzo-Skinner, Abigail Bolen, Malachi Brandon, Beckett Briggs, Kaydan Brooks, Easton Butcher, Kinsley Christensen, Giavanna Ciancaglione, Mikah Claussen, Mayce Daville, DeAnna Dominey, Colt Donnaud, Brayden Fenner, Trace Fitzgerald, Lola Fox, Ellison Gabehart, Maverick Gonzales, Rebekah Gray, Derck Grey, Sawyer Homme, Kain Jones, Emma Josephson, Charlee Kinchen, Dawson King, Landon Klein, Corbin Lampman, Payton Landry, Ariana LaSalle, Aria Lee, Adalyn Leonard, Evan Loden, Luther Lute, Eli Manshack, Luke McClure, Hesston Michael, Avery Mitchell, Jaslyn Moore, Brooklyn Oliver, Dallas Orta, Kaleb Padilla, Allisson Powell, Kayson Quick, Pete Ragusa, Easton Read, Henley Rickenbrode, Scarlett Root, Drake Skinner, Brody Stephens, Braxtn Thompson, Colt Trim, Kace Tynes, Mateo Valdovinos-Lopez, Jaxon Warren, Tristen Woolwine, and Aranza Zepeda.

Third Grade A Honor Roll – Noah Addison, Sophia Best, Stetson Bishop, Kamryn Breaux, Raygan Brooks, Adley Burch, Olivia Cole, Kaysen Court, Preston Dearing, Robert Dominey, Allie Erdmann, Kamryn Farias, Jaxon Feemster, Elise Fisher, Raegan Gallien, Jax Gautreaux, Luke Gilmore, Audrey Greenfield, Kinsley Greenfield, Karson Hardey, Quinn Hollier, Mason Howeth, Joshua Jeanis, Alyssa Kc, Tenley Kibodeaux, Cody Kilgore, Kaydence LeBlanc, Hunter LeDoux, Knox Mansfield, Sutton Manshack, Stetson Marshall, Rachael McKee, Cole McRight, Everett Melancon, Nathaniel Moss, Peyton Murphy, Kennedy Neff, Tristan O’Quinn, Braxton Oliver, Sarah Parker, Rylie Peevey, Eli Peltier, Paislee Perry, Ezra Petty, Aubrey Pohorence, Sophia Prouse, Kinsley Reed, Brody Reeves, Maisyn Revia, Jayleigh Sheppard, Hunter Smith, Easton Snider, Ceslie Spain, Trinity Spain, Arielle Walters, Lilia Webster, Marlene Webster, Khloe West, Morgan Wimberley, and Addison Wriston.

Third Grade A/B Honor Roll – Cole Arceneaux, Kori Barber, Leah Bass, Kaiden Brown, Gage Burford, Corbin Burman, Rebekah Burt, Carson Castolenia, Keelyn Cezar-Ross, Leighton Christensen, Chad Cormier, Ava Darden, Jacob Davila, Reagan Dearing, Christina Doucet, Logan Edwards, Carsen Fox, Anastyn Gamblin, Jesse Gautreaux, Jaden Gomez, Maddox Guidry, Caleb Jeanis, Stephen Keil, Tripp Kinchen, Jaden Lilly, Hunter Lincecum, Drake Loga, Ella Meadows, Azlyn Mouton, Kendra Nelson, Kinzlee Peveto, Case Prejean, Logan Prince, Karter Quick, Chase Sanches, Dylan Shilling, Ethen Sides, Wynzlea Smith, Jaylee Torres, Layla Trejo-Licea, Nathan Trotter, and Payton Wolf.

Fourth Grade A Honor Roll – Traeson Addison, Landon Agerton, Lilian Anderson, Alexis Andrews, Emma Arnold, Graham Atkins, Whitney Aylor, Brennon Bloomfield, Logan Boullion, Sayra Bradford, Carleigh Braneff, Amellia Briggs, Paisley Cobb, Henry Dotson, Kollyns DuBose, Anthony Garza, Kortni Gunn, Connor Haley, Channing Harrison, Kirstin Howes, Salem Hunt, Collin James, Farrah Josephson, Brandon Kimsey, Kole Knox, Cambrie Lampman, Brooklyn Lee, Elizabeth Lee, Jackson Longo, Abri Marino, Zoey McGee, Gloriana McKay, Hollie Menard, Nona Miller, Rebekah Mire, Raeli Moran, Arabella Newby, Kayden Odom, Sophia Odom, Brody Pate, Brysen Phelps, Payton Pietz, Mika Ragusa, Brody Rasberry, Larsen Richard, Abigail Rollins, Bryce Strong, Emily Thibodeaux, Eli Tucker, Valon Vacek, Brenham Valka, Makenna Wiley, Reid Wilson, Ruby Wilson, Christopher Wood, Adalynn Worthy, and Ava Worthy.

Fourth Grade A/B Honor Roll – Vito Agerton, Taylor Barber, Jacelynn Barnes, Kristina Boyd, Kinsley Brantley, Heaven Brickley, David Broussard, Julia Cassidy, Vanessa Ciancaglione, Nolen Claussen, Mason Davidson, Taina Feliciano, Kendra Fields, Eli Fulfer, Emma Gossett, Amberlee Gutierrez, Hannah Hebert, Zeno High, Harper Homme, Alaura Johnson, Chrislynn Kovatch, Kenleigh LaSalle, Sophia Lilly, Korbyn Lucas, Lylah Lute, Laiten Lytle, Chloe Manasco, Leilyn Marks, Billy McClure, Feebie McGee, Kamden McKinley, Elzie Miller, Kinley Morgan, Peyton Nichols, Baylor O’Quinn, Porter Oldham, Roselyn Perez-Pina, Kale Perry, Elijah Petty, Case Peveto, John Pitts, Madison Riedel, Madelyn Root, Raylee Sartin, Ainsley Skibo, Kreed Spears, Sydnei Spurlock, Brooks Sumrall, Landyn Taylor, Miguel Torres, Dominic Vincent, Jax Walker, and Liam Williams.

Fifth Grade A Honor Roll – Emma Babin, Brynlee Baggett, Brielle Belk, Brooklyn Bishop, Gray Borel, Bryan Bufford, Major Butler, Zoe Carroll, Maximus Cates, Molly Cheek, Kaysen Click, Xavier Collier, Emma Davidson, Austin Erickson, Presley Gilbeaux, Lakynn Granger, Aidan Greenway, Gabriel Hunter, Maizey Jaynes, Caylum Johnson, Zayden Johnson, Colin Kidd, Connor Kilgore, Kara Kirkland, Holli Lanthier, Timothy Lieby, Lou Locke, Ainsley McAlpin, Carleigh Mouton, Zachary Newman, Piper Pollet, Rylee Ramirez, Dawsen Revia, Brylee Reynolds, Lily Roberts, Thomas Royston, Cash Sims, Rayleigh Smith, Paisley Stelly, Anabelle Stout, Melody Stringer, Adalyn Tedford, Adelyn Travis, Evelyn Van Huis, Kylie VanMarion, Darren Vansa, Nathan Warren, Cullen West, Ariana Wolf, and Sofia Zuniga,