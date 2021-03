LC-M Battlin’ Bear Relays results

LITTLE CYPRESS – Here are the results of the Battlin’ Bear Relays held at LC-M High School Friday:

BOYS DIVISION

Discus: 1. Brown, LC-M, 158-10; 2. Ware, PN-G, 132-3; 3. Berry, WO-S, 129-3.

Shot put: 1. Brown, LC-M 52-6; 2. Washington, LC-M, 44-6 ¼; 3. Samaha, H-J, 43-9.

High jump: 1. Elliott, LC-M, 6-2; 2. Loft, Orangefield, 6-0; 3. Fielder, H-J, 6-0.

Long jump: 1. Dischler, Orangefield, 20-6 ½; 2. Martel, H-J, 20-5; 3. Peet, LC-M, 20-0.

Triple jump: 1. Fielder, H-J, 41-4; 2. Brown, H-J, 40-8 ½; 3. Beavers, Vidor, 40-2 ½.

Pole vault: 1. Rubio, H-J, 12-3; 2. Nance, PN-G, 12-0; 3. Davis, Orangefield, 11-6.

3,200 meters: 1. Wrinkle, Orangefield, 10:28.38; 2. Pierce, H-J, 11:51.39; 3. Galvan, WO-S, 12:05.49.

400 meters: 1. Dickerson, H-J, 51.91; 2. Gardenhire, Vidor, 53.11; 3. Judge, WO-S, 53.58.

400-meter relay: 1. WO-S 43.07; 2. H-J 44.0; 3. PN-G 44.17.

800 meters: 1. Jacobs, PN-G, 1:59.06; 2. Dickerson, H-J, 2:06.78; 3. Hamilton, LC-M, 2:14.50.

800-meter relay: 1. WO-S 1:31.8; 2. H-J 1:33.3; 3. PN-G 1:35.2.

100 meters: 1. Melvo, H-J, 10.87; 2. Landry, LC-M, 11.11; 3. Conner, PN-G, 11.24.

110-Meter hurdles: 1. Terrell, WO-S, 15.91; 2. Fielder, H-J, 16.18; 3. Arzola, Orangefield, 16.95.

200 meters: 1. Jacobs, PN-G, 22.41; 2. Green, PN-G, 22.92; 3. Champine, LC-M, 23.12.

300-meter hurdles: 1. Terrell, WO-S, 43.79; 2. Fielder, H-J, 44.55; 3. Arzola, Orangefield, 44.65.

1,600 meters: 1. Reed, Vidor, 4:51.09; 2. B. Fawcett, Vidor, 5:11.16; 3. A. Fawcett, Vidor, 5:14.94.

1,600-meter relay: 1. PN-G 3:46.8; 2. Orangefield 3:47.1; 3. Vidor 3:50.6.

Team standings: 1. Hardin-Jefferson 163; 2. PN-G 107; 3. Orangefield 95; 4. (t.) LC-M and WO-S 83; 6. Vidor 72; 7. Livingston 17.

GIRLS DIVISION

Discus: 1. Lopez, H-J, 90-6; 2. Sherman, Vidor, 89-1; 3. Williams, LC-M, 86-2.

Shot put: 1. Joseph, LC-M, 32-3; 2. Simpson, LC-M, 30-1 ½; 3. Sherman, Vidor, 28-10 ¾.

High jump: 1. Laurents, H-J, 5-0; 2. Duncan, Livingston, 5-0; 3. Lee, Vidor, 4-10.

Long jump: 1. Butler, PN-G, 18-4 ½; 2. Sneed, H-J, 16-3; 3. Laurents, H-J, 15-7.

Triple jump: 1. Butler, PN-G, 38-11; 2. Healy, Vidor, 35-0; 3. Dawson, H-J, 33-11.

Pole vault: 1. Green, Vidor, 8-2; 2. Page, PN-G, 8-0; 3. Stein, PN-G, 7-6.

3,200 meters: 1. Fisher, LC-M, 12:23.26; 2. Olivares, Livingston, 13:37.72; 3. Poydence, PN-G, 14:20.88.

400 meters: 1. Butler, PN-G, 59.18; 2. Wright, Vidor, 1:03.79; 3. Duncan, Livingston, 1:04.79.

400-meter relay: 1. PN-G 50.43; 2. WO-S 50.63; 3. H-J 50.83.

800 meters: 1. Wright, Vidor, 2:35.34; 2. Bennett, H-J, 2:36.53; 3. Landry, PN-G, 2:37.12.

800-meter relay: 1. WO_S 1:59.1; 2. H-J 1:59.7; 3. Livingston 1:58.1.

100 meters: 1. Collier, Vidor, 12.98; 2. Bates, Vidor, 13.08; 3. Gonzales, PN-G, 13.18.

100-Meter hurdles: 1. Lee, Vidor, 16.84; 2. Henry, LC-M, 17.35; 3. Dilley, Vidor, 19.25.

200 meters: 1. Barefield, H-J, 24.96; 2. Sneed, H-J, 26.74; 3. McDaniel, PN-G, 26.96.

300-meter hurdles: 1. Miller, WO-S, 51.82; 2. Herrera, PN-G, 51.93; 3. Griffin, PN-G, 51.96.

1,600 meters: 1. Fisher, LC-M, 5:59.84; 2. Long, Vidor, 6:15.81; 3. Olivares, Livingston, 6:23.35.

1,600-meter relay: 1. PN-G 4:17.9; 2. Vidor 4:22.9; 3. H-J 4:39.9.

Team standings: 1. PN-G 144.5; 2. Vidor 134; 3. Hardin-Jefferson 112; 4. Livingston 70; 5. LC-M 66.5; 6. WO-S 54.