Bobcat boys, Vidor girls win Pirate Relays; results

SILSBEE – Here are the results of the Vidor Pirate Relays held at Vidor High School Thursday:

BOYS DIVISION

Discus: 1. Aery, Vidor, 127-10 ½; 2. Ashworth, Orangefield, 127-6 ½; 3. Berry, WO-S, 127-1 ½.

Shot put: 1. Brown, LC-M, 52-0 ½; 2. Adams, Jasper, 49-0 ½; 3. Washington, LC-M, 45-0.

High jump: 1. Loft, Orangfield, 6-0; 2. Elliott, LC-M, 5-10; 3. Harris, Silsbee, 5-8.

Long jump: 1. Baltrip, Silsbee, 19-10; 2. Dischler, Orangefield, 18-9 ½; 3. Peet, LC-M, 18-7.

Triple jump: 1. Baltrip, Silsbee, 42-10; 2. Peet, LC-M, 39-9 ¼; 3. Fertil, Newton, 38-8.

Pole vault: 1. Smith, Orangefield, 11-0; 2. Glaze, H-J, 9-6; 3. Jeans, H-J, 9-6.

3,200 meters: 1. Wrinkle, Orangefield, 10:27.9; 2. Reed, Vidor, 10:29.6; 3. Pierce, H-J, 11:25.0.

400 meters: 1. Baltrip, Silsbee, 51.4; 2. Judge, WO-S, 52.92; 3. Dickerson, H-J, 53.0.

400-meter relay: 1. Jasper 44.36; 2. Orangefield 44.85; 3. LC-M 45.1.

800 meters: 1. Dickerson, H-J, 2:07.1; 2. Monroe, Jasper, 2:07.4; 3. Helm, WO-S, 2:11.3.

800-meter relay: 1. LC-M 1:34.7; 2. Jasper 1:34.9; 3. Newton 1:35.0.

100 meters: 1. Mickey, WO-S, 10.9; 2. Adams, Newton, 11.22; 3. Baltrip, Silsbee, 11.3.

110-Meter hurdles: 1. Terrell, WO-S, 16.46; 2. Arzola, Orangefield, 17.72; 3. Jenkins, Orangefield, 18.32.

200 meters: 1. Mickey, WO-S, 22.71; 2. Baltrip, Silsbee, 23.11; 3. Limbrick, Jasper, 23.48.

300-meter hurdles: 1. Terrell, WO-S, 43.23; 2. Fertil, Newton, 43.58; 3. Dubose, Vidor, 44.58.

1,600 meters: 1. Wrinkle, Orangefield, 4:56.0; 2. Reed, Vidor, 4:59.6; 3. A. Fawcett, Vidor, 5:05.1.

1,600-meter relay: 1. LC-M 3:41.6; 2. Orangefield 3:42.4; 3. Jasper 3:42.7.

Team standings: 1. Orangefield 109; 2. LC-M 94; 3. Vidor 88; 4. Jasper 77; 5. WO-S 70; 6. Silsbee 67; 7. Newton 54; 8. Hardin-Jefferson 40.

GIRLS DIVISION

Discus: 1. Robinson, Jasper, 110-7; 2. Williamson, Silsbee, 109-6; 3. R. Sherman, Vidor, 96-2 ½.

Shot put: 1. Joseph, LC-M, 32-8 ½; 2. Simpson, LC-M, 32-6; 3. Williamson, Silsbee, 31-8.

High jump: 1. Stephenson, Vidor, 5-5; 2. Lee, Vidor, 5-2; 3. Martin, Silsbee, 4-10.

Long jump: 1. Franklin, Newton, 15-11 ½; 2. Watson, WO-S, 14-8 ½; 3. Gatson, Newton, 14-3 ½.

Triple jump: 1. Lee, Vidor, 33-2 ½; 2. Rodriguez, Vidor, 32-3 ¾; 3. Crockett, Orangefield, 31-8.

Pole vault: 1. Dawson, Buna, 7-6; 2. Green, Vidor, 7-6; 3. Baters, Vidor, 7-6.

3,200 meters: 1. Fisher, LC-M, 12:30.6; 2. Long, Vidor, 13:23.5; 3. Gravett, Orangefield, 14:31.9.

400 meters: 1. Wright, Vidor, 1:03.1; 2. Barnes, Newton, 1:04.7; 3. Stimpson, Silsbee, 1:05.5.

400-meter relay: 1. Newton 50.71; 2. WO-S 51.31; 3. Orangefield 52.84.

800 meters: 1. Wright, Vidor, 2:33.9; 2. Bennett, H-J, 2:34.9; 3. Washington, WO-S, 2:48.7.

800-meter relay: 1. WO-S 1:52.2; 2. Buna 1:54.0; 3. Orangefield 1:55.1.

100 meters: 1. Franklin, Newton, 11.85; 2. Barefield, H-J, 12.37; 3. Burnett, WO-S, 13.06.

100-Meter hurdles: 1. Miller, WO-S, 17.1; 2. McKinney, Silsbee, 17.54; 3. Tippins, LC-M, 17.9.

200 meters: 1. Franklin, Newton, 24.97; 2. Barfield, H-J, 25.66; 3. Garrett, WO-S, 27.38.

300-meter hurdles: 1. McDougal, Jasper, 51.25; 2. Miller, WO-S, 52.89; 3. Tippins, LC-M, 52.98.

1,600 meters: 1. Fisher, LC-M, 5:41.0; 2. Long, Vidor, 6:01.3; 3. Harrelson, Orangefield, 6:24.9.

1,600-meter relay: 1. Vidor 4:22.5; 2. Orangefield 4:38.5; 3. Silsbee 5:07.4.

Team standings: 1. Vidor 152; 2. WO-S 81; 3. Orangefield 79; 4. Newton 76.5; 5. Silsbee 68; 6. LC-M 63.5; 7. Buna 42; 8. H-J 24; 9. Jasper 20.