Mustangs dominate Silsbee Tiger Relays; results

SILSBEE – Here are the results of the Silsbee Tiger Relays held at Silsbee High School Thursday:

BOYS DIVISION

Discus: 1. Berry, WO-S, 138-6; 2. Aery, Vidor, 123-5; 3. Seamon, Evadale, 121-4.

Shot put: 1. Brown, LC-M, 56-7 ½; 2. Bezdek, Anahuac, 46-8; 3. Washinfton, LC-M, 45-5.

High jump: 1. Elliott, LC-M, 6-2; 2. Terrell, WO-S, 5-10; 3. Baltrip, Silsbee, 5-10.

Long jump: 1. Jones, WO-S, 20-8 ½; 2. Peet, LC-M, 20-7 ¾; 3. Clark, Anahuac, 19-9.

Triple jump: 1. Baltrip, Silsbee, 41-2; 2. Peet, LC-M, 40-8 ¾; 3. Hatton, Silsbee, 38-5 ½.

Pole vault: 1. Sepulvado, Vidor, 9-0.

3,200 meters: 1. Reed, Vidor, 10:36.05; 2. B. Fawcett, Vidor, 11:23.73; 3. A. Fawcett, 11:26.61.

400 meters: 1. Anderson, WO-S, 53.48; 2. Helm, WO-S, 54.14; 3. Gardenhire, Vidor, 54.92.

400-meter relay: 1. WO-S 43.28; 2. Anahuac 45.07; 3. LC-M 45.23.

800 meters: 1. Helm, WO-S, 2:12.00; 2. Anderson, WO-S, 2:13.46; 3. Galvan, WO-S, 2:16.53.

800-meter relay: 1. WO-S 1:34.39; 2. LC-M 1:34.64; 3. Vidor 1:36.90.

100 meters: 1. Mays, Burkeville, 10.96; 2. Mickey, WO-S, 11.11; 3. Thomas, WO-S, 11.40.

110-Meter hurdles: 1. Jones, WO-S, 15.22; 2. Terrell, WO-S, 16.38; 3. Dubose, Vidor, 18.37.

200 meters: 1. Mays, Burkeville, 22.38; 2. Corbitt, Anahuac, 23.49; 3. Harris, WO-S, 23.60.

300-meter hurdles: 1. Terrell, WO-S, 42.72; 2. Thomas, WO-S, 44.89; 3. Dubose, Vidor, 47.83.

1,600 meters: 1. Reed, Vidor, 5:04.02; 2. A. Fawcett, Vidor, 5:11.21; 3. B. Fawcett, Vidor, 5:11.58.

1,600-meter relay: 1. WO-S 3:40.58; 2. Anahuac 3:45.93; 3. LC-M 3:48.25.

Team standings: 1. WO-S 203.5; 2. Vidor 114.5; 3. LC-M 94; 4. Anahuac 74; 5. Silsbee 65; 6. Burkeville 24.

GIRLS DIVISION

Discus: 1. Williamson, Silsbee, 103-8; 2. Sherman, Vidor, 91-11; 3. Soileau, EC, 85-7.

Shot put: 1. Williamson, Silsbee, 32-2; 2. Simpson, LC-M, 31-9; 3. Joseph, LC-M, 31-8.

High jump: 1. Lee, Vidor, 5-4; 2. Stephenson, Vidor, 5-2; 3. Miller, Evadale, 5-2.

Long jump: 1. Williamson, Silsbee, 15-6; 2. Miller, Evadale, 15-5 ½; 3. Stevens, EC, 15-5.

Triple jump: 1. Lee, Vidor, 32-9; 2. Healy, Vidor, 32-0 ¾; 3. Rodriguez, Vidor, 31-9 ½.

Pole vault: 1. Stevens, EC, 8-0; 2. Green, Vidor, 7-6; 3. Baters, Vidor, 7-0.

3,200 meters: 1. Fisher, LC-M, 12:31.31; 2. Burgos, EC, 13:13.70; 3. Long, Vidor, 13:14.02.

400 meters: 1. Wright, Vidor, 1:05.08; 2. Rodriguez, Vidor, 1:06.66; 3. Sandoval, Anahuac, 1:11.05.

400-meter relay: 1. WO-S 51.17; 2. Silsbee 53.64; 3. Vidor 53.67.

800 meters: 1. Wright, Vidor, 2:31.91; 2. Burgos, EC, 2:32.78; 3. Washington, WO-S, 2:48.63.

800-meter relay: 1. WO-S 1:51.18; 2. Anahuac 1:55.11; 3. Vidor 1:55.34.

100 meters: 1. Carter, Evadale, 13.13; 2. Thomas, EC, 13.23; 3. Dunn, Anahuac, 13.29.

100-Meter hurdles: 1. McKinney, Silsbee, 17.52; 2. Tippins, LC-M, 17.79; 3. Pittman, EC, 18.06.

200 meters: 1. Carter, Evadale, 28.12; 2. Samuel, Silsbee, 28.31; 3. Collier, Vidor, 28.71.

300-meter hurdles: 1. Stevens, EC, 51.18; 2. Miller, Evadale, 54.08; 3. Alaniz, Silsbee, 56.31.

1,600 meters: 1. Fisher, LC-M, 5:49.05; 2. Avalos, EC, 5:56.55; 3. Long, Vidor, 5:57.88.

1,600-meter relay: 1. Vidor 4:21.02; 2. East Chambers 4:40.39; 3. WO-S, 4:45.82.

Team standings: 1. Vidor 182; 2. East Chambers 97; 3. Silsbee 96; 4. WO-S 70; 5. LC-M 63; 6. Evadale 54.