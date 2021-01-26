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January 27, 2021

BCE Cardinals of Characters for marking period 3

By Dawn Burleigh

Published 9:32 am Tuesday, January 26, 2021
Cardinals of Character for the 3rd Marking period at BCE are:
Pre-k- Ava Jordan, Ayden Yasin, Jasmine Cisneros, Sally Smith and Ayden Guest.
Kindergarten- Chandler Sanchez, Tucker Tally, Marixa Collazo, Bella Fredeck, John LaFleur, Oliver Obernuefemann, Korbyn Johnson, Aleah Bergman, Brynlee Martin, Kenzli Duncan
1st Grade- Logan Boynton, Pailyn Bollich, Carston Hamilton, Scarlett Peddy, Liam Jones, David Douglas, Jaycee Duplissey, Hayleigh Clopton, Matthew Lopez, Mia Rovira, Owen Helm, Julian Garcia, Amelia Hayes
2nd Grade- Lyllian Speicher, Natalie Collazo, Kailyn Mire, Eva Terrell, Emory Leblanc, Cameron Hagan, Paisley Cordoba, Alayna Duncan, Miller Toups, Jax Ernst and Ace Mire.
Congratulations to all!

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