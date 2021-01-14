West Orange – Stark Elementary School 3rd Marking Period Honor Roll, 2020-21
FIRST GRADE
Superintendent’s Honor Roll
Kassandra Aguilar
Dreylin Allen
Jacob Barranco
Jenesis Battles
Cynthia Bernal
Arnav Bhakta
A’Kiyah Bryant
Javier Calderon
Janelly Castorena
Gavyn Delgado
Helen Dial
Miah Edwards
Skylor Ezell
Daivyn Feathers
Chloe Fontenot
Jason Galindo
Aiden Garrett
Kamariah Garrett
Navariah Garrett
Zi’Lyn Grear
Montee Hughey
Annalee Jacobs
Raelynn Jacobs
Dasmin Johnson
Kandhi Jones
Michael Kelly
Brooklyn Lancon
Lily Lawwill
Tehiyrah Leblanc
Kynidee Lewis
Royal Lewis
Branson Meaux
Rocky Morgan
Tristan Nelson
Nehemaih Oatis
Juiliana Ortega
Juliette Ovalle
Kailey Rhodes
Kemhani Richard
Raylee Richard
Julien Richardson
Michael Robnett
Addison Ross
Maddox Russell
Aaliyah Scott
Zion Scypion
Donovan Sibley
Emjay Smith
Zhayden Smith
Makenzie Stucker
Van Turner
Ashlyn Warnell
Aubrey Watson
Mya Williams
Joseph Young
Principal’s Honor Roll
Eli Bowling
Peyton Daugherty
Rudelffy Del Valle-Herrera
Michael Faulk
Avery Floyd
Caiden Franklin
Jaylon Gant
Angelique Garcia
Jayleigh Gleason
Ja’Mori Gloston
Serenity Green
Tyran Hancock
C’Ion Jefferson
Jamia Leblanc
Leland Lord
Ava Matte
Arabella Myers
Kambree Nelson
Issum Owens
Braden Provost
Brooklyn Rine
Dycelynn Robinson
Markayla Ross
Ramon Sanchez
Franciel Vidal
Knoir’E Wilkes-Zetar
Willie Wilton
Fernanda Zanco
A’Laiyah Zetar
Honor Roll
Tasia Achane
Emiliano Flores
Khamarian Graphenreid
Aubree Jordan
Ziyahanna Kemper
Richard Lea
Eric Miller
Prince Myers
Dylan Posada
Braylen Richard
SECOND GRADE
Superintendent’s Honor Roll
Jay’Veall Childress
Mylee Chiles
Ismael De Leon
Kmouri Dugas Hullaby
Ari Fernandez
Anaiah Flore
Delphinia Geyer
Allison Gibson
Chealsie Halpain
Sevyn Hancock
Ronald Jenkins
Bryson Kepley
Hailey Kordie
Sara Makolli
Justice Marshall
Henry Menjivar Barrera
Christian Neal
Richard Netherly
Zander Power
Liliana Sarik
Khloe Simon
Samantha Smith
Nyomi Solis
Kandace Tims
Principal’s Honor Roll
Cord Alford
Janely Alvarez
Da’Myre Baisden
La’Marion Bell
Clair Cates
Madison Fontenot
Daylin Gosby
Samantha Holmes
Andriya Jerani
Kaelyn Jones
Chancellor Lee
Azalia Moreno Flores
Kaleb Nelson
Amya-Jean Percy
Kiera Peveto
Aubry Richardson
Traeden Simon
Aunjaneah Somersall
Keaton Thomas
Angelique Turner
Brayden Watts
Honor Roll
Amare’ Angelle
A’Santi Borel
Aleah Celestine
Charles Crews
Landon Godfrey
Jessica Grant
Landon Hardin
Melvin Harris
Brooklyn Johnson
Emberlee Lyons Lanning
Joy Mendoza
Adriana Pitre
Jose Rodriguez-Orduna
Emanuel Vela
Bre’Asia Williams
THIRD GRADE
Superintendent’s Honor Roll
Cornelius Jenkins
Yunique Lofton
Rogelio Martinez Pena
Principal’s Honor Roll
Jailynn Ross
Zoey Rozell
Honor Roll
Gustavo Cabral
Joseph Jones
Dimas Myers
Michaela Niderhauser
Grecia Ramirez
Eli Robinson
Aleena Rubin
FOURTH GRADE
Superintendent’s Honor Roll
Damien Bennett
E’Dedric Boone
Lyla Gibson
Ladonna Martin
Gracie Matte
Aundrion Perdue
Mikensie Robnett
Breelyn Smith
Principal’s Honor Roll
Bria Gant
Khloe Johnson
Ta’Liyah Lightfoot
Katelynn Simmons
Amir Somersall
Honor Roll
Evelyn Cacho-Mora
Keenia Galindo
Jared Hall
Kayla Homick
Makenzie Mcauliffe
Alyssi Melancon
Isabel Menjivar
Terrance Mulhollan
Lucey Murphy
Zaiden Power
Joshua Reed
Caroline Tirado
Haleigh Vincent
Na’Riyah Wilson
FIFTH GRADE
Superintendent’s Honor Roll
Alexander Albright
Jacob Gobert
Sophia Ibarra
Ayanna King
Mykel Miller
Abril Ramirez
Principal’s Honor Roll
Genesis Barranco
Makensly Bell
Ja’lah Griffin
Tyrelle Holmes
Honor Roll
Paris Greer
Hugo Gutierrez
Damien Hernandez
M’Kenzie Mcghee
Chloe Richard
Rhonaia Shavers
Ja’Kendra Wysong