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January 15, 2021

West Orange – Stark Elementary School 3rd Marking Period Honor Roll, 2020-21

By Dawn Burleigh

Published 3:20 pm Thursday, January 14, 2021

FIRST GRADE

Superintendent’s Honor Roll

 

Kassandra Aguilar

Dreylin Allen

Jacob Barranco

Jenesis Battles

Cynthia Bernal

Arnav Bhakta

A’Kiyah Bryant

Javier Calderon

Janelly Castorena

Gavyn Delgado

Helen Dial

Miah Edwards

Skylor Ezell

Daivyn Feathers

Chloe Fontenot

Jason Galindo

Aiden Garrett

Kamariah Garrett

Navariah Garrett

Zi’Lyn Grear

Montee Hughey

Annalee Jacobs

Raelynn Jacobs

Dasmin Johnson

Kandhi Jones

Michael Kelly

Brooklyn Lancon

Lily Lawwill

Tehiyrah Leblanc

Kynidee Lewis

Royal Lewis

Branson Meaux

Rocky Morgan

Tristan Nelson

Nehemaih Oatis

Juiliana Ortega

Juliette Ovalle

Kailey Rhodes

Kemhani Richard

Raylee Richard

Julien Richardson

Michael Robnett

Addison Ross

Maddox Russell

Aaliyah Scott

Zion Scypion

Donovan Sibley

Emjay Smith

Zhayden Smith

Makenzie Stucker

Van Turner

Ashlyn Warnell

Aubrey Watson

Mya Williams

Joseph Young

Principal’s Honor Roll

 

Eli Bowling

Peyton Daugherty

Rudelffy Del Valle-Herrera

Michael Faulk

Avery Floyd

Caiden Franklin

Jaylon Gant

Angelique Garcia

Jayleigh Gleason

Ja’Mori Gloston

Serenity Green

Tyran Hancock

C’Ion Jefferson

Jamia Leblanc

Leland Lord

Ava Matte

Arabella Myers

Kambree Nelson

Issum Owens

Braden Provost

Brooklyn Rine

Dycelynn Robinson

Markayla Ross

Ramon Sanchez

Franciel Vidal

Knoir’E Wilkes-Zetar

Willie Wilton

Fernanda Zanco

A’Laiyah Zetar

Honor Roll

Tasia Achane

Emiliano Flores

Khamarian Graphenreid

Aubree Jordan

Ziyahanna Kemper

Richard Lea

Eric Miller

Prince Myers

Dylan Posada

Braylen Richard

 

SECOND GRADE

Superintendent’s Honor Roll

 

Jay’Veall Childress

Mylee Chiles

Ismael De Leon

Kmouri Dugas Hullaby

Ari Fernandez

Anaiah Flore

Delphinia Geyer

Allison Gibson

Chealsie Halpain

Sevyn Hancock

Ronald Jenkins

Bryson Kepley

Hailey Kordie

Sara Makolli

Justice Marshall

Henry Menjivar Barrera

Christian Neal

Richard Netherly

Zander Power

Liliana Sarik

Khloe Simon

Samantha Smith

Nyomi Solis

Kandace Tims

Principal’s Honor Roll

Cord Alford

Janely Alvarez

Da’Myre Baisden

La’Marion Bell

Clair Cates

Madison Fontenot

Daylin Gosby

Samantha Holmes

Andriya Jerani

Kaelyn Jones

Chancellor Lee

Azalia Moreno Flores

Kaleb Nelson

Amya-Jean Percy

Kiera Peveto

Aubry Richardson

Traeden Simon

Aunjaneah Somersall

Keaton Thomas

Angelique Turner

Brayden Watts

Honor Roll

Amare’ Angelle

A’Santi Borel

Aleah Celestine

Charles Crews

Landon Godfrey

Jessica Grant

Landon Hardin

Melvin Harris

Brooklyn Johnson

Emberlee Lyons Lanning

Joy Mendoza

Adriana Pitre

Jose Rodriguez-Orduna

Emanuel Vela

Bre’Asia Williams

THIRD GRADE

Superintendent’s Honor Roll

Cornelius Jenkins

Yunique Lofton

Rogelio Martinez Pena

Principal’s Honor Roll

Jailynn Ross

Zoey Rozell

Honor Roll

Gustavo Cabral

Joseph Jones

Dimas Myers

Michaela Niderhauser

Grecia Ramirez

Eli Robinson

Aleena Rubin

FOURTH GRADE

Superintendent’s Honor Roll

Damien Bennett

E’Dedric Boone

Lyla Gibson

Ladonna Martin

Gracie Matte

Aundrion Perdue

Mikensie Robnett

Breelyn Smith

Principal’s Honor Roll

Bria Gant

Khloe Johnson

Ta’Liyah Lightfoot

Katelynn Simmons

Amir Somersall

Honor Roll

Evelyn Cacho-Mora

Keenia Galindo

Jared Hall

Kayla Homick

Makenzie Mcauliffe

Alyssi Melancon

Isabel Menjivar

Terrance Mulhollan

Lucey Murphy

Zaiden Power

Joshua Reed

Caroline Tirado

Haleigh Vincent

Na’Riyah Wilson

FIFTH GRADE

Superintendent’s Honor Roll

Alexander Albright

Jacob Gobert

Sophia Ibarra

Ayanna King

Mykel Miller

Abril Ramirez

Principal’s Honor Roll

Genesis Barranco

Makensly Bell

Ja’lah Griffin

Tyrelle Holmes

Honor Roll

Paris Greer

Hugo Gutierrez

Damien Hernandez

M’Kenzie Mcghee

Chloe Richard

Rhonaia Shavers

Ja’Kendra Wysong

 

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