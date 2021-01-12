Little Cypress Intermediate School Honor Rolls Third Six Weeks
Fourth Grade
All A
Case David Beatty, Lexton Wayne Beritiech, Brylee London Burtsfield, Marren Rose Crawford, Caden Glen Deets, Julio Jerico Hermosillo, Ofelia Araceli Hernandez, Knox Reed Hinds, Kenzlee Madison Holcombe, Sawyer Rae Lofton, Thomas Briggs Carlton Lucas, Gerald David MacNeil, Brendan Michael Aleksan Menges, Hope Aubrey Prejean, Colt Eason Rawlings, Liam Paul Scarborough, Ava Jordan Shugart, Hailey Lane Smith, Kyndall Eve Temple, Peyton Ann Tilley, Wesley Curtis Vickers, Colton Ty West, Colbin Kenneth James Wilson
A/B
Rylan Kruz Adams, Lynzie Marie Arrington, Avery Grace Aulich, Andrea Guadalupe Azocar-Castillo, Colton Nicholas Boyle, Rileigh Renee Brown, Elijah Kyle Burks, Barrett Lawson Burtsfield, Xy’Rion Dy’Sean Cane, Allison Marybell Cano, Brody Lee Carter, Jena Kathleen Crabtree, Blakely Pipkin Craft, Roselyn Elizabeth Crane, Dillon Clyde Crouch, Lane Andrew Ford, Greyson Scott Frederick, Lily Rose Friend, Malcolm Floyd Garrett, Krista-Lee Danielle Guillory, Jackson Drake Haile, Kynslee Gale Haure, Kayson Michael Holcomb, Nona Mae Hunter, Daniel Enrique Jacobo-Vanegas, Rylee Elise Laughlin, Ryelin Makena Levy, Kenley Mae Livingston, Raylynn Elizabeth Longmire, Fiona Kathleen Maunder, Sara Allaine McFatter, Castiel Ian Murphy, Mason Fisher Nelms, Gracelyn Nichole Pollock, Laila Laniya Prudhomme, Carter Landyn Pyle, Alexander James Smith, Jaxon Lane Smith, Landyn Cole Smith, Lane Patrick Stephens, Brie Nichole Thibodeaux, Abbigale Nicole Kaufmann Turner, Hunter Charles Veitch, Kyren Wayne Walker, Leighton Ava Watkins, London Avery Watkins, Lane Wesley Wheeler, Lorialye Faye Wright
Fifth Grade
All A
Jannath Banu Bhojani, Aubrey Kate Blackman, Jayslea Jo Bourdier, Carson Gage Campise, Brystol Lynn Castino, Caroline Lela Claybar, Layla Ray Cloudy, Brody Alan Compton, Cheyenne Paige Dickerson, Bailynn Danielle Dobbs, Tu Anh Huynh, Charley Kathryn Jones, Henley Blake Kalena, Addison Faith LaSalle, Colburn Zane Ledoux, Ashley Huyen Mai, Samuel Paul Mashaney, Fowler Glen Mills, Raihan Alam Nibir, Shalee Weslynn Perkins, Jaydon Cole Perritt, Emmerson Marie Richards, Addisyn Danelle Smith, Jada Marie Smith, Andrew Hill Stark, Makenna Jade Thomassee, Brock Hudson Vandervoort, Christopher Lee Yeager
A/B
Liliana Louise Alvarez, Kallie Elizabeth Baugh, Taylor Elizabeth Bean, Kiryn Elizabeth Bell, Jayden Cole Bergeron, Joel Joseph Bodzioch, Adalynn Paigh Burch, Landen Brooks Carter, Isaiah Angel Chavero, Ruben Sahil Rafa Claro, Caleb Scott Cooley, Jay Mason Delk, Colten Wayne Dillard, Isaiah Larue Foreman, Justus Ron Fuller, Addisynn Michelle Gillum, Kaley Alanna Goleman, Brayln Lee Haure, Malori JoLean Herrin, Mikayla Serenity Hutchinson, Mason Blake Istre, Kirra Zaheyah Ja’Arah, Kaine Scott Kendrick, Kimber DeAnn Kersey, Bryce Christopher Lange, Kambri Lynn Leblanc, Breelyn Louise Lemaire, Caydence Alise McCullough, Kaylee Rebecca McGuire, Alex Ray Medley, Zoe Nicole Mena, Mikayla Merritt, Jaydon Scott Palmer, Kyler Miguel Pancardo, Josie Lynn Permenter, Jaxon Cole Phelps, Asora Rahman, Kiersten Renee Reed, Blake Aaron Rosalis,Tristan Alexander Royer, Josephine Elizabeth Segelke, Jadon Wayne Singer, Trent Matthew Smith, Sutton Nathaniel Stanley, Steven Walter Wayne Taylor, Makenzie Grace Thomassee, Dylan Kole Trotti, Aaron Trujillo-Rubio, Trais Holden Williams