Orangefield Elementary Honor Roll Second Six Weeks 20/21
First Grade A Honor Roll– Samuel Alonzo-Skinner, James Amy,Sadie Arrington, Israel Asevedo, Everly Aucoin, Landen Babcock, Lindley Beckham, Gilbert Blacksher, Easton Bloomfield, Margeaux Bonnin, Malachi Brandon, Rayburn Breaux, Jackson Brevell, Grady Bridges, Garin Broussard, McKenna Claussen, Emilia Cole, Michael Conley, Mayce Daville, Brianna Diaz, Annika Dixon, Colt Donnaud, Burkleigh Doyle, Abigail Fisher, Avery Ford, Jace Forse, Lola Fox, Camdean Gaudet, Liam Goetzmann, Aaron Gray, Adalyn Green, Cymber Gregory, Beau Guidroz, Hayden Hebert, Logan Hebert, Myles Hebert,Harperjay Hollis, Sawyer Homme, Kain Jones, Emma Josephson, Haven Kirkendall, Annalise Kovatch,
Corbin Lampman, Payton Landry, Cayden Lanier, Aria Lee, Evan Loden, Braxton Maines,Madilyn Maines, Angel Maldonado-Bonilla, Ashley Maldonado-Bonilla,Brooklyn Mansfield, Eli Manshack, Luke McClure, Lorelei McLemore, Hesston Michael, Avery Mitchell, Jaslyn Moore, Brooklyn Oliver, Dallas Orta, Amy Ou, Andrew Palombo,Greyson Peevey, Madison Peveto, Rylee Phillips, Berkley Pollet, Allisson Powell, Lane Prince, Taylor Quinn, Logan Read, Elek Rivas, Rylee Roberts, Hadley Rollins, Scarlett Root, Dereka Ruffin, Tyler Salassi, Anson Snider, Brody Stephens,Easton Theriot, Sadie Thibodeaux, Braxtn Thompson, Sophia Trammell, Colt Trim,Layla Walles, Caleb Walters, Drake Welch,Brooklyn Whitaker, Molly Williams, Rachelle Williamson, Ace Wolf, and Jacob Worsham.
First Grade A/B Honor Roll Lily Allen, Abigail Bolen, Giavanna Ciancaglione, Brayden Fenner, Rebekah Gray, Blakely Head, Zayleigh Hilliard, Dawson King, Landon Klein, Wimberleigh LaFleur, Gabriel Lara, Ariana LaSalle, Luther Lute, Madison McNamara, Lam Nguyen, Kaleb Padilla, Addison Perrodin, Kryslee Prevost, Kayson Quick, Pete Ragusa, Easton Read, Madilynn Reynolds, Henley Rickenbrode, Elyssa Shafer, Ryder Tarver, Mateo Valdovinos-Lopez, Jaxon Warren,
Tristen Woolwine, and Aranza Zepeda.
Second Grade A Honor Roll– Kori Barber,Sophia Best, Setson Bishop, Brandt Blackwell, Kamryn Breaux, Raygan Brooks, Adley Burch, Gage Burford, Carson Castolenia, Keelyn Cezar-Ross, Olivia Cole, Joshua Coleman,Kaysen Court, Ava Darden, Jacob Davila, Reagan Dearing, Robert Dominey, Kamryn Farias, Elise Fisher, Raegan Gallien, Anastyn Gamblin, Jax Gautreaux, Jesse Gautreaux, Luke Gilmore, Kason Goodsell, Audrey Greenfield, Kinsley Greenfield, Karson Hardey,Mason Howeth, Joshua Jeanis,Tenley Kibodeaux, Alexis Leblanc, Kaydence LeBlanc, Hunter LeDoux, Hunter Lincecum, Knox Mansfield, Sutton Manshack, Stetson Marshall, Knox McComic, Rachael McKee, Cole McRight, Everett Melancon, Maci Michael, Nathaniel Moss, Peyton Murphy, Kennedy Neff, Tristan O’Quinn, Braxton Oliver, Sarah Parker, Rylie Peevey, William Peevey, Paislee Perry, Ezra Petty, Logan Prince,Sophia Prouse,Brody Reeves, Chase Sanches, Jayleigh Sheppard, Hunter Smith, Easton Snider, Ceslie Spain,Arielle Walters, Lilia Webster, Marlene Webster, Khloe West, and Addison Wriston.
Second Grade A/B Honor Roll-Noah Addison, Dyland Alonso, Cole Areceneaux, Leah Bass, Jenna Briggs, Chad Cormier, Jace Cormier, Christina Doucet, Aubree Foote, Carsen Fox, Maddox Guidry, Ruben Hernandez, Briana Hernandez-Reyes, Angel Herrarte, Quinn Hollier, Adilynn Holloway, Hayes Hunt, Caleb Jeanis, Zoe Jeanis, Stephen Keil, Cody Kilgore, Chrispin Kovatch, Drake Loga, Brinley Magnuson, Ella Meadows, Azlyn Mouton, Kendra Nelson, Kinzlee Peveto, Aubrey Pohorence, Case Prejean, Karter Quick, Lukas Shirley, WynzleaSmith, Trinity Spain, Jaylee Torres, Layla Trejo Licea, and Morgan Wimberley.
Third Grade A Honor Roll- Treason Addison, Landon Agerton, Vito Agerton, Alexis Andrews, Emma Arnold, Graham Atkins, Whitney Aylor, Brennon Bloomfield, Logan Boullion, Kristina Boyd, Sayra Bradford, Carleigh Braneff, Kinsley Brantley, David Broussard, Paisley Cobb,Cassie Comeaux,Henry Dotson, Aiden Downs, Kollyns DuBose, Anthony Garza, Kortni Gunn, Connor Haley, Channing Harrison, Kirstin Howes, Salem Hunt, Collin James, Farrah Josephson,Kole Knox, Cambrie Lampman, Kenleigh LaSalle, Brooklyn Lee, Elizabeth Lee, Jackson Longo, Genesis Maldonado-Dominguez, Chloe Manasco, Elijah Mann, Abri Marino, Billy McClure, Zoey McGee,Hollie Menard, Elzie Miller, Nona Miller, Rebekah Mire, Raeli Moran, Arabella Newby,Kayden Odom, Sophia Odom, Brody Pate, Raedan Patrick, Roselyn Perez Pina, Case Peveto, Brysen Phelps, Payton Pietz, Mika Ragusa, Larsen Richard, Madelyn Root, Sydnei Spurlock, Bryce Strong, Landyn Taylor, Emily Thibodeaux,Eli Tucker, Valon Vacek, Makenna Wiley, Reid Wilson, Ruby Wilson, Christopher Wood, Adalynn Worthy, and Ava Worthy.
Third Grade A/B Honor Roll– Lilian Anderson, Taylor Barber, Jacelynn Barnes, Heaven Brickley, Vanessa Ciancaglione, Nolen Claussen, Cash Comeaux, Eli Fulfer, Emma Gossett, Amberlee Gutierrez, Hannah Hebert, Aura Herrarte, Zeno High, Harper Homme, Alaura Johnson, Chrislynn Kovatch, Corbin LaFleur, Lylah Lute, Laiten Lytle, Feebie McGee, Kamden McKinley, Gloriana Metcalfe, John Moore, Baylor O’Quinn, Porter Oldham, Kale Perry, Elijah Petty, Cameron Picard, Bryten Rizk, Huck Robertson, Brentley Robinson, Ainsley Skibo, Kreed Spears, Brooks Sumrall, Miles Sumrall, Miguel Torres, Brenham Valka, Aurora Varner, Jax Walker, Liam Williams, Ashley Wright, and Oliver Wright.
Fourth Grade A Honor Roll– Brooklyn Bishop, Gray Borel, Major Butler, Zoe Carroll, Maximus Cates, Molly Cheek, Kaysen Click, Xavier Collier, Lexon Detwiler, Victor Diaz,Corbin Droddy, Kaleb Flory, Presley Gilbeaux, Lakynn Granger, Aidan Greenway,Gabriel Hunter, Grant Hunter, Maizey Jaynes, Caylum Johnson, Zayden Johnson, Jakob Jones, Colin Kidd,Kara Kirkland, Holli Lanthier, Timothy Lieby, Lou Locke, Ainsley McAlpin, Carleigh Mouton, Zachary Newman, Piper Pollet, Brylee Reynolds, Thomas Royston, Kammi Selman, Cash Sims, Paisley Stelly, Melody Stringer, Jarrett Tarver, Adelyn Travis, Evelyn VanHuis, Kylie VanMarion, Jaci Waldrep, Cullen West, Ariana Wolf, and Sofia Zuniga.
Fourth Grade A/B Honor Roll- Emma Babin, Brynlee Baggett, Kylee Barnett, Johnny Coudrain, Adianna Dixson, Raelynn Doak, Mackenzie Elmshauser, Patrick Endsley, Austin Erickson, Addison Fitts, Charlie Janeaux, Connor Kilgore, Jordan Leibold, Kynsie McMullan, Logan Merriman, Katilyn Moore-Perry, Hadley O’Quinn, Kyra Pennington, Kayden Pepper, Aiden Perez, Kolbie Powell, Rylee Ramirez, Lily Roberts, Owen Snider, Karah Spain, Anabelle Stout, Adalyn Tedford, Darren Vansa, Nathan Warren, and Gabriella Whitaker.